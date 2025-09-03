EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (3) a apreensão de 13 mil barris com aproximadamente 300 mil kg de produtos químicos utilizados na fabricação de metanfetamina que, segundo as autoridades federais, seguiam da China para o Cartel de Sinaloa no México. A procuradora federal para o Distrito de Columbia (Washington D.C.), Jeanine Pirro, viajou ao Texas (sul) para realizar o anúncio ao lado do diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), Todd Lyons, no que chamaram de "a maior apreensão de precursores químicos para drogas realizada pelos Estados Unidos".

Trata-se de "dois carregamentos de substâncias químicas, transportados em duas embarcações diferentes em alto-mar e enviados ao Cartel de Sinaloa no México. Da China para o México. O porto de saída principal era Xangai, China, e o de chegada, México", disse Pirro em um armazém na cidade de Pasadena, a sudeste de Houston. A funcionária detalhou que a operação foi realizada na semana passada. São insumos como álcool benzílico e N-metilformamida "que seriam utilizados para fabricar 189 mil kg de metanfetamina, cujo valor nas ruas de Houston chegaria a 569 milhões de dólares", cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual. Pirro explicou que a apreensão foi possível depois que o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio declararam o Cartel de Sinaloa como uma organização terrorista estrangeira.

Segundo Lyons, titular do ICE, ao considerarem o Cartel de Sinaloa terrorista, as autoridades federais têm agora um campo de ação maior, como "a capacidade de rastrear" os insumos, inclusive antes de chegarem ao país. A procuradora federal assegurou que, "diariamente, toneladas de substâncias químicas utilizadas para criar drogas sintéticas como a metanfetamina e o fentanil são enviadas da China ao México em uma guerra não declarada da China contra os Estados Unidos e seus cidadãos". Nesta terça-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou a companhia Guangzhou Tengyue, uma empresa química que opera na China e que se dedica à fabricação e venda de opioides sintéticos para americanos.