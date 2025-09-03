Estudo revela influência humana sobre tamanho de animais domésticos e selvagens

Animais domésticos maiores e animais selvagens menores: o impacto dos humanos no mundo ao seu redor também é medido pela evolução morfológica dos animais durante o último milênio, segundo um estudo publicado esta semana pela revista PNAS. "Pudemos estabelecer a crescente influência dos humanos nos últimos 1000 anos graças à comparação entre a evolução do tamanho dos animais domésticos e a dos animais selvagens", explicou à AFP a bioarqueóloga Allowen Evin, do Instituto de Ciências da Evolução de Montpellier (sul da França).

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores estudaram ossos de animais selvagens - como cervos, lebres e raposas - e domésticos - como ovelhas, cabras, porcos, vacas e galinhas - da região mediterrânea francesa. A pesquisadora explicou que se concentraram em uma área geográfica reduzida, para evitar muitas variações ambientais ou culturais. "Começamos no momento em que as primeiras sociedades de pecuaristas e agricultores chegaram à região, há 8000 anos". Durante os primeiros 7000 anos estudados, as espécies domésticas e selvagens evoluem em uníssono, com algumas exceções. Portanto, pode-se concluir que o ambiente é preponderante. Mas depois, "o ser humano se impõe", explica a bioarqueóloga. "Há mil anos, houve uma ruptura: todas as espécies domésticas aumentaram de tamanho, enquanto as selvagens diminuíram".