Drones, mísseis e armas a laser: o que a China revelou em seu desfile militar

A China apresentou drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser em um grande desfile militar em Pequim nesta quarta-feira (3), uma demonstração de força em um momento de tensões crescentes com os Estados Unidos. Especialistas militares acompanharam de perto o evento, que contou com a presença do presidente russo, Vladimir Putin, e do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Em seu discurso de abertura neste desfile militar em comemoração ao 80º aniversário da vitória da China sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, o presidente Xi Jinping alertou que seu país é "imparável". Estas são algumas das armas exibidas no desfile. - Mísseis nucleares de alcance global - O gigante asiático revelou seu mais novo modelo do míssil balístico intercontinental DF-5C, um avanço notável na tecnologia militar chinesa.

Esta arma nuclear de combustível líquido, que faz parte da família de projéteis "Dongfeng", de fabricação nacional, foi exibida nas plataformas de grandes veículos militares camuflados. O Global Times, um tabloide nacionalista, afirmou que o DF-5C é capaz de atingir qualquer ponto da Terra. "Ele está em alerta permanente para efetivamente dissuadir, prevenir guerras pela força e ajudar a estabilizar o mundo", afirmou.

- Drones submarinos - O desfile também contou com dois novos veículos subaquáticos não tripulados de grande porte, em formato de torpedo, o AJX002 e o HSU100, transportados em caminhões longos. O primeiro é "presumivelmente um modelo de reconhecimento", segundo o analista de defesa Alex Luck.

"O segundo era mais misterioso, mas dizem que possui capacidade de lançar minas não tripuladas", disse o especialista à AFP. Embora a China ainda esteja atrás dos Estados Unidos em poder naval de superfície, de acordo com o site Naval News, o país possui o maior programa de "veículos subaquáticos não tripulados extragrandes" (XLUUV) do mundo, com pelo menos cinco tipos em operação. - "Águias" antinavio -