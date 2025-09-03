Djokovic vence Fritz e vai enfrentar Alcaraz nas semifinais do US Open

O sérvio Novak Djokovic derrotou o americano Taylor Fritz na noite desta terça-feira (2) e avançou para as semifinais do US Open, onde vai disputar mais um duelo emocionante contra o espanhol Carlos Alcaraz. 'Djoko', de 38 anos, derrotou Fritz, atual vice-campeão deste torneio do Grand Slam e o último tenista local que ainda estava na disputa em Nova York, com parciais de 6-3, 7-5, 3-6 e 6-4.

Veterano de mais de mil batalhas, Djokovic conseguiu domar a atmosfera intensa que incentivava seu adversário na quadra central de Flushing Meadows, onde acumula um histórico de 16 vitórias contra jogadores locais. O sérvio teve um breve momento de irritação com a barulhenta torcida, mas a essa altura já tinha uma vantagem de dois sets sobre Fritz, a quem já havia derrotado nas dez partidas anteriores. O californiano voltou a sentir a pressão, desperdiçando suas primeiras dez oportunidades de quebra de saque e reagindo tarde demais contra um Djokovic cirúrgico em situações-chave. Durante muitos momentos, "Fritz foi melhor, mas nessas partidas, alguns pontos decidem o vencedor, e desta vez caiu para o meu lado", disse Djokovic, que salvou 11 dos 13 break points do adversário.