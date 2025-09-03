Diretora que comoveu Veneza com filme sobre Gaza busca dar 'voz' às vítimas

A diretora do filme "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania, que comoveu o Festival de Veneza com um filme sobre Gaza, afirmou nesta quarta-feira (3) que busca dar "uma voz e um rosto" às vítimas palestinas. "Estamos vendo que, em todo o mundo, os meios de comunicação apresentam os mortos em Gaza como danos colaterais. Isso me parece muito desumanizante, por isso o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar uma voz e um rosto a essas pessoas", declarou em uma coletiva de imprensa a franco-tunisiana.

"The Voice of Hind Rajab" é baseado na história real de uma menina palestina de cinco anos, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza. O filme recria as longas horas vividas em 29 de janeiro de 2024, quando os trabalhadores de um centro de emergência em Ramallah, na Cisjordânia, tentaram salvar a pequena de cinco anos, refugiada em um carro junto com seis familiares. Com o consentimento de sua mãe, no filme foram utilizadas gravações reais da ligação em que Hind Rajab pedia socorro. O filme, apresentado na seleção oficial, faz parte da lista de 21 produções que competem este ano pelo Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro por um júri presidido pelo americano Alexander Payne.