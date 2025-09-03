Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretora que comoveu Veneza com filme sobre Gaza busca dar 'voz' às vítimas

A diretora do filme "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania, que comoveu o Festival de Veneza com um filme sobre Gaza, afirmou nesta quarta-feira (3) que busca dar "uma voz e um rosto" às vítimas palestinas. 

"Estamos vendo que, em todo o mundo, os meios de comunicação apresentam os mortos em Gaza como danos colaterais. Isso me parece muito desumanizante, por isso o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar uma voz e um rosto a essas pessoas", declarou em uma coletiva de imprensa a franco-tunisiana.

"The Voice of Hind Rajab" é baseado na história real de uma menina palestina de cinco anos, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza.

O filme recria as longas horas vividas em 29 de janeiro de 2024, quando os trabalhadores de um centro de emergência em Ramallah, na Cisjordânia, tentaram salvar a pequena de cinco anos, refugiada em um carro junto com seis familiares.

Com o consentimento de sua mãe, no filme foram utilizadas gravações reais da ligação em que Hind Rajab pedia socorro.

O filme, apresentado na seleção oficial, faz parte da lista de 21 produções que competem este ano pelo Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro por um júri presidido pelo americano Alexander Payne.

"Este filme era muito importante para mim, porque quando ouvi pela primeira vez a voz de Hind Rajab, parecia algo mais do que sua voz. Era a voz de Gaza pedindo ajuda, sem que ninguém pudesse entrar para fazê-lo", explicou Ben Hania. 

"Assim, este filme nasceu de um desejo muito forte e de um sentimento de indignação e impotência, destacou a cineasta.

