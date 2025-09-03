China faz desfile do Dia da Vitória e promete desenvolvimento pacífico

Líderes de organizações internacionais, como o subsecretário-geral da ONU para assuntos econômicos e sociais, Li Junhua, e ex-líderes políticos, incluindo o ex-primeiro-ministro japonês Yukio Hatoyama, também participaram do evento.

Esta foi a segunda vez desde 2015 que a China realizou um desfile militar para comemorar a vitória contra o Japão. O Japão se rendeu oficialmente em 2 de setembro de 1945, assinando o Instrumento de Rendição. A China designou o dia 3 de setembro como o Dia da Vitória.

Em discurso antes do desfile, Xi destacou que a vitória, há 80 anos, foi a primeira vitória completa da China contra a agressão estrangeira em tempos modernos. Ele pediu às nações que "eliminem as causas profundas da guerra e evitem que as tragédias históricas se repitam".



O presidente reiterou o compromisso da China com o desenvolvimento pacífico.