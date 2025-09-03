Brasil testa peças contra o já eliminado Chile nas Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai enfrentar o Chile nesta quinta-feira (4), na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, com jogadores como os promissores João Pedro e Lucas Paquetá sob os olhares do técnico Carlo Ancelotti. A rodada dupla final contra os chilenos, no Rio de Janeiro, e a Bolívia, na próxima terça-feira, em El Alto, a 4.150 metros de altitude, é uma ótima oportunidade para treinador italiano avaliar os jogadores que vão estrear em seu ciclo, que começou em junho.

"Tenho a ideia de um grupo [de jogadores] bastante consolidado e fixo para a Copa do Mundo, e há outros que ainda temos que ver", afirmou o técnico em entrevista coletiva no Rio, nesta quarta-feira (3). Desta vez Vinicius Júnior, que foi poupado, não está na lista, enquanto o retorno de Neymar à seleção após quase dois anos de ausência continua sendo adiado. - Novas opções - No momento em que o Brasil sente saudade de artilheiros lendários como Romário e Ronaldo, João Pedro e Kaio Jorge, ambos de 23 anos, entram nos planos para disputar uma vaga com Richarlison.

João Pedro, cuja titularidade como centroavante foi confirmada por Ancelotti, tem dois gols e duas assistências neste início de temporada pelo Chelsea na Premier League. Ele brilhou estreando na Copa do Mundo de Clubes pelo time inglês, na qual marcou gols decisivos na caminhada rumo ao título, nas semifinais e na final. "Marcar meu primeiro gol [pela Seleção] é um momento com o qual eu sempre sonhei (...). Está cada vez mais perto", disse o atacante na terça-feira.

Kaio Jorge, por sua vez, é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols pelo Cruzeiro. "Já estamos classificados, mas quando se joga pelo Brasil você tem que pensar sempre em vencer. Vai ser uma oportunidade muito boa tanto para mim quanto para tudos os atletas que estão pela primeira vez", disse o atacante da 'Raposa' em declarações divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No meio-campo, Paquetá tem uma janela para retornar após ser absolvido num caso de um suposto envolvimento com apostas esportivas na Inglaterra.

Não há apenas novidades: há também uma oportunidade de reafirmar o talento de jogadores que brilharam nas primeiras partidas de Ancelotti pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Exemplos incluem o veterano meio-campista Casemiro, que foi fundamental para o Brasil não sofrer gols no empate por 0 a 0 com o Equador e na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, que garantiu a vaga no Mundial de 2026. - O fator Neymar -