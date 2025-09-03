"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, assegurou nesta quarta-feira (3) que continuarão os ataques contra os cartéis de drogas depois que seu país afirmou ter destruído uma embarcação no Caribe que supostamente pertencia ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.

O presidente Donald Trump "a fez explodir e isso acontecerá novamente. Talvez esteja acontecendo neste exato momento", afirmou Rubio em coletiva de imprensa na Cidade do México após se reunir com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para tratar da cooperação em matéria de segurança.