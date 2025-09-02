Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump promete acabar com criminalidade em Chicago, a 'cidade mais perigosa do mundo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira (2) resolver rapidamente "o problema da criminalidade" em Chicago, cidade que ele chamou de "a mais perigosa do mundo, de longe". 

"Vou resolver o problema da criminalidade rapidamente, como fiz em Washington D.C.", disse Trump, referindo-se ao envio de reservistas da Guarda Nacional para as ruas de Washington. "Chicago estará segura e em breve", acrescentou.

