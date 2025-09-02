Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump confirma mudança de sede do Comando Espacial americano do Colorado para o Alabama

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta terça, 2, a mudança de sede do Comando Espacial americano do Colorado para o Alabama. O anúncio reverte uma decisão do ex-presidente Joe Biden que mantinha a sede temporária no antigo local.

Em anúncio no Salão Oval ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e do vice-presidente, JD Vance, Trump também mencionou avanços nas discussões sobre o sistema de defesa aérea chamado de Domo de Ouro. "O Canadá quer muito ser incluído no Domo. Estamos trabalhando nisso com eles", acrescentou.

A declaração de hoje marca o primeiro anúncio público de Trump em uma semana, em meio a rumores que circularam em redes sociais sobre seu estado de saúde.

