Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

Autor AFP
O técnico da seleção venezuelana, o argentino Fernando Batista, disse que tentará "estragar" a comemoração que a Argentina prepara para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, na quinta-feira, em Buenos Aires, que poderá ser a última partida de Lionel Messi jogando pela 'Albiceleste' em casa. 

"Estou vindo para estragar (a comemoração) de uma forma positiva. Estamos jogando pela classificação", disse Batista à ESPN nesta terça-feira (2). 

Argentina e Venezuela se enfrentam na quinta, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no que provavelmente será a despedida de Messi jogando ao lado dos campeões mundiais em seu país. 

Por isso, a Associação Argentina de Futebol (AFA) anunciou que haverá apresentações musicais antes da partida e é esperada uma emocionante homenagem ao ídolo por parte das 85 mil pessoas que lotarão o estádio. 

A seleção 'Albiceleste' já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, mas a Venezuela, atualmente na repescagem, busca a classificação nesta rodada dupla, que termina em casa contra a Colômbia, na terça-feira, em Maturín. 

"Eu disse aos rapazes: não viemos para uma festa. Viemos para jogar por algo importante", disse Batista.

Nesse sentido, o treinador da 'Vinotinto' enfatizou que a determinação será fundamental: "Contra esse tipo de time, você não pode desperdiçar as oportunidades que tem. Pode não ter 10 oportunidades, mas pode ter três ou quatro, e é aí que você tem que ser preciso", destacou.

