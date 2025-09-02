Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (2) diante da possibilidade de uma interrupção no fornecimento de petróleo russo, enquanto as negociações entre Moscou e Kiev parecem distantes. "A taxa de risco geopolítico foi reincorporada aos preços", resumiram os analistas do Eurasia Group em uma nota.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,45%, chegando a 69,14 dólares. Seu equivalente americano, o petróleo West Texas Intermediate para entrega em outubro, subiu 2,47%, alcançando 65,59 dólares. Esse aumento, maior que o do Brent, é explicado pela baixa atividade do dia anterior no mercado americano devido ao feriado nos Estados Unidos. "Os ucranianos têm claramente em sua mira a infraestrutura energética russa. Cerca de 20% da capacidade de refino está fora de serviço", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

"Os ataques à infraestrutura petrolífera russa poderiam provocar uma diminuição das exportações nas próximas semanas", apontaram os analistas do Eurasia Group, daí o aumento dos preços nesta terça-feira. Além disso, para punir as compras de petróleo russo por parte de Nova Délhi, os Estados Unidos impuseram recentemente tarifas sobre produtos procedentes da Índia. Ao mesmo tempo, oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), que aumentaram significativamente suas cotas de produção nos últimos meses, se reunirão no próximo domingo.