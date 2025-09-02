MP francês pede julgamento contra produtor de TV por acidente em reality de sobrevivência

O Ministério Público (MP) de Paris pediu um julgamento por homicídio culposo contra o produtor e o responsável pela segurança durante as filmagens de um programa de reality show na Argentina em 2015, onde dois helicópteros caíram, matando dez pessoas. A empresa francesa Adventures Line Productions (ALP) e o responsável pela segurança "cometeram erros que implicam sua responsabilidade penal", especificou o MP nesta terça-feira (2) à AFP.

O MP destacou que nenhum briefing foi organizado "na presença do segundo piloto (que chegou atrasado ao local) para garantir que a manobra aérea pretendida pela produção para fins editoriais fosse perfeitamente compreendida pelos dois pilotos". Os organizadores do reality também não se certificaram "do cumprimento das regras aeronáuticas vigentes a respeito deste tipo de manobra aérea", continuou. "Foi requisitado arquivamento em relação às outras pessoas físicas indiciadas no caso", acrescentou. Entre as 10 pessoas que morreram estavam a velejadora Florence Arthaud, a nadadora Camille Muffat e o boxeador Alexis Vastine, os dois últimos campeões olímpicos. Também faleceram cinco membros da produção, franceses, e os dois pilotos argentinos.