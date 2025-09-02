Kim Jong Un visita China para encontro com Xi e Putin

O líder norte-coreano Kim Jong Un chegou presumivelmente nesta terça-feira (2) em Pequim, onde na quarta-feira acompanhará um grande desfile militar ao lado dos presidentes da China e da Rússia. O trem no qual se acredita que ele viajava chegou na tarde de terça-feira a Pequim.

Kim, o presidente chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin se unirão a mais de 20 líderes mundiais em um desfile para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A China quer mostrar sua força militar com tropas marchando em formação, exibições aéreas e armamentos de última tecnologia na Praça Tiananmen (Paz Celestial). Nesta terça-feira, um cinegrafista da AFP observou um trem com a bandeira da Coreia do Norte, similar ao que Kim utiliza, aproximando-se de uma estação em Pequim. A agência de notícias sul-coreana Yonhap, que na manhã de terça-feira informou que o trem especial de Kim havia cruzado a fronteira com a China, também informou sobre a chegada do veículo blindado à capital.

Esta é a segunda viagem ao exterior de Kim em seis anos. A China promove seu desfile militar como uma demonstração de unidade com outros países. A presença do líder da Coreia do Norte será a primeira oportunidade em que ele aparecerá ao lado de Xi e Putin no mesmo evento. Fotos publicadas pela agência oficial norte-coreana de notícias KCNA mostram o líder fumando um cigarro fora de seu trem verde-oliva, acompanhado pela ministra das Relações Exteriores, Choe Son Hui, e de seu estreito colaborador Jo Yong Won.

Em outra imagem, ele aparece sorrindo em um luxuoso vagão revestido de madeira, diante de uma bandeira norte-coreana e do emblema nacional. Kim desfrutou de um breve período de diplomacia internacional de alto nível a partir de 2018, quando se reuniu em algumas ocasiões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o então presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Contudo, ele se afastou do cenário internacional após o fracasso de uma reunião de cúpula com Trump em Hanói, capital do Vietnã, em 2019.

Kim permaneceu na Coreia do Norte durante toda a pandemia de covid-19, mas se reuniu com Putin no extremo leste da Rússia em 2023. - Bandeiras, flores e barreiras - A segurança em Pequim foi reforçada consideravelmente antes do desfile. Soldados foram mobilizados nas pontes e nas esquinas das ruas.