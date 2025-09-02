Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético-MG

O argentino Jorge Sampaoli foi anunciado nesta terça-feira (2) como o novo técnico do Atlético-MG, após a demissão de Cuca. "Ele está de volta!", anunciou o clube de Belo Horizonte nas redes sociais.

"Sampaoli retorna para sua segunda passagem como comandante alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027!", acrescentou. O ex-técnico das seleções do Chile e da Argentina assume a vaga deixada pelo experiente Cuca, demitido na última sexta-feira em meio a uma sequência de maus resultados. Cuca foi um dos técnicos mais bem sucedidos da história do Galo, pelo qual conquistou a Copa Libertadores em 2013, o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021, além de quatro títulos do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025). Sampaoli, por sua vez, estava livre desde que deixou o Rennes, da França, em janeiro, após um curto período de apenas dez partidas, iniciado em novembro do ano passado. Sua experiência no futebol europeu inclui também o Sevilla, na Espanha, e outro time francês, o Olympique de Marselha.

O argentino, que comandou o Atlético entre março de 2020 e fevereiro de 2021 durante a pandemia do coronavírus, assume o comando no momento em que o time mineiro ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o Atlético foi derrotado no jogo de ida das quartas de final, em casa, por 2 a 0 pelo arquirrival Cruzeiro, resultado que sacramentou a demissão de Cuca. Sampaoli tentará reverter o prejuízo no jogo de volta, no Mineirão, em 11 de setembro. Por outro lado, o Galo está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Bolívar, da Bolívia, nos dias 17 e 24 de setembro.