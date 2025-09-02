Jair Bolsonaro e seus colaboradores: os oito acusados pela trama golpista

Junto ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), outros sete homens, incluindo ex-ministros e altos comandantes militares, são acusados de conspirar para tentar impedir a posse do presidente Lula (PT) em 2023. Veja, a seguir, quem são os oito acusados, que conhecerão a partir desta terça-feira (2) seu veredicto no julgamento da trama golpista. Todos podem ser punidos com penas de mais de 40 anos de prisão.

- O líder - Jair Bolsonaro governou o Brasil entre 2019 e 2022, quando perdeu por uma margem estreita a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das presidenciais. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-capitão do Exército, de 70 anos, liderou "uma organização criminosa armada" para permanecer no poder apesar de sua derrota eleitoral. Bolsonaro teria inclusive "ajustado" um decreto que previa a declaração de estado de sítio; também estaria ciente de um plano para assassinar Lula.

Em prisão domiciliar em Brasília, não se espera que compareça ao Supremo Tribunal Federal durante a votação da sentença. - O ajudante - Ex-braço direito de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid é um dos acusados e, ao mesmo tempo, uma fonte-chave da investigação, após um acordo de delação que poderia beneficiá-lo com uma sentença reduzida caso seja condenado.

De acordo com a acusação, Cid, de 46 anos, dedicou-se a coletar supostas provas de fraude nas eleições de 2022. Em seu telefone, os investigadores encontraram um discurso que o ex-presidente supostamente faria uma vez consumado o golpe de Estado. - O candidato a vice -

O general Walter Braga Netto foi ministro da Defesa e candidato à vice-presidência em 2022 com Bolsonaro, com quem compartilha sua nostalgia declarada pela ditadura militar (1964-1985). Braga Netto, de 68 anos, é acusado de ser um dos líderes da trama golpista. Segundo a investigação, discutiu em sua casa o plano chamado "Punhal Verde e Amarelo" para assassinar Lula e outras autoridades. Está preso desde dezembro por tentar obstruir as investigações. - O general modelo -