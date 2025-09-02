Jaguar Land Rover 'gravemente afetada' por ataque cibernético

"A JLR foi vítima de um incidente cibernético. Tomamos medidas imediatas para mitigar seu impacto, desligando proativamente os nossos sistemas", afirmou a empresa em um comunicado, observando que está trabalhando para "reiniciar" suas atividades.

As vendas e a produção da montadora britânica de carros de luxo Jaguar Land Rover (JLR), já afetadas nos últimos meses pelas tarifas impostas por Donald Trump, foram "gravemente afetadas" por um ataque cibernético, anunciou a empresa nesta terça-feira (2).

"Neste momento, não há indícios de que dados de clientes tenham sido roubados, mas nossas atividades de vendas e produção foram gravemente afetadas", acrescentou a empresa.

A JLR, de propriedade do grupo indiano Tata Motors, suspendeu suas entregas de veículos para os Estados Unidos em abril devido às tarifas impostas pelo presidente Trump. No início de julho, publicou números trimestrais de vendas que estavam em forte queda.

Poucos dias depois, a fabricante anunciou a eliminação de até 500 cargos de gerência no Reino Unido, o que representa 1,5% de sua força de trabalho britânica.

As tarifas adicionais haviam sido impostas no início de abril pelo presidente dos Estados Unidos, mas um acordo comercial entre Londres e Washington, em vigor desde o final de junho, reduziu-as para os carros britânicos de 27,5% para 10% (com um limite de 100.000 veículos por ano).