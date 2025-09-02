Israel intensifica ação militar para tomar Cidade de Gaza

Forças israelenses bombardeiam a região na tentativa de expulsar população, enquanto gabinete de segurança de Netanyahu discute plano para consolidar domínio sobre a cidade. Israel confirma morte de porta-voz do Hamas.Forças israelenses atacaram os subúrbios da Cidade de Gaza na madrugada deste domingo (31/08) por via aérea e terrestre, destruindo casas e expulsando famílias da área, enquanto o gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se prepara para discutir um plano para tomar a cidade. Autoridades de saúde locais disseram que os ataques israelenses mataram pelo menos 30 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam coletar alimentos perto de um posto de assistência na região central do enclave palestino, e outras duas mortas em uma casa na Cidade de Gaza. As autoridades de saúde de Gaza também disseram que pelo menos 15 pessoas, incluindo cinco crianças, foram mortas neste sábado em um ataque a um prédio residencial em uma região central Cidade de Gaza . O Exército israelense intensificou gradualmente suas operações ao redor da cidade nas últimas três semanas e, na sexta-feira, encerrou as pausas temporárias na área que permitiam a entrega de ajuda, designando-a como uma "zona de combate perigosa". Gabinete prepara ofensiva em larga escala Uma autoridade israelense disse que o gabinete de segurança de Netanyahu se reunirá na noite de domingo para discutir as próximas etapas da ofensiva planejada para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último bastião do grupo islamista Hamas. Uma ofensiva em larga escala só deve começar nas próximas semanas. Israel pretende evacuar a população civil antes de enviar mais forças terrestres. No sábado, a chefe da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, disse que uma evacuação da cidade provocaria um deslocamento populacional em massa que nenhuma outra área na Faixa de Gaza está preparada para absorver, em meio à grave escassez de alimentos, abrigo e suprimentos médicos. Cerca de metade dos mais de 2 milhões de habitantes do enclave estão atualmente na Cidade de Gaza. Estima-se que vários milhares tenham deixado a cidade em direção às áreas central e sul do enclave, de acordo com fontes locais. Protestos em Israel O Exército israelense alertou os líderes políticos do país de que a ofensiva está colocando em risco os reféns ainda mantidos pelo Hamas em Gaza, em meio a uma intensificação dos protestos em Israel pedindo o fim da guerra e a libertação dos reféns nas últimas semanas. Neste sábado, multidões participaram de manifestações em Tel Aviv pedindo um cessar-fogo. Familiares dos reféns protestaram em frente às casas de ministros na manhã deste domingo. A guerra entre Israel e o Hamas teve início após os ataques terroristas do grupo islamista ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que mataram mais de 1.200 pessoas, além de outras 251 que foram levadas como reféns, segundo dados israelenses. Acredita-se que 20 dos 48 reféns restantes ainda estejam vivos. Desde então, a ofensiva retaliatória de Israel contra o Hamas matou quase 63.000 palestinos, segundo a contagem do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, e mergulhou o enclave em uma crise humanitária, deixando grande parte do território em ruínas. Neste domingo, o Ministério da Saúde de Gaza informou que mais sete pessoas morreram de desnutrição e fome no enclave, elevando o número dessas mortes para 339, incluindo 124 crianças, desde o início da guerra. Israel contesta os números de fatalidades divulgados pelo Ministério da Saúde na faixa controlada pelo Hamas. Israel confirma morte de líder do Hamas O Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, confirmou que Abu Obeida, o antigo porta-voz do braço militar do Hamas, as Brigadas al-Qassam foi morto em um ataque israelense na Cidade de Gaza. A morte ocorreu um dia após os militares anunciarem que tinham como alvo um membro do alto escalão do grupo extremista palestino. O Hamas até o momento não confirmou oficialmente sua morte, após o Exército israelense anunciar o ataque no sábado. Fontes do Hamas descreveram os relatos como guerra psicológica, pedindo aos palestinos que não espalhem os rumores sobre a morte de Abu Obeida. Abu Obeida era o porta-voz de longa data das Brigadas al-Qassam, conhecido por aparecer com o rosto encoberto em mensagens públicas e de vídeo. Desde o início de sua campanha em Gaza, que reduziu grande parte do território costeiro isolado a ruínas, Israel matou vários membros de alto escalão do Hamas, incluindo Yahya Sinwar, considerado o mentor dos ataques de 7 de outubro. Possível anexação da Cisjordânia? Autoridades israelenses ouvidas pela agência de notícias Reuters disseram que Israel estaria considerando a anexação da Cisjordânia ocupada como uma possível resposta ao reconhecimento do Estado Palestino pela França e outros países. Segundo as fontes do governo de Israel ouvidas pela agência de notícias Reuters, a ideia seria discutida mais detalhadamente neste domingo, na reunião do gabinete de segurança. A extensão da soberania israelense na Cisjordânia – a anexação de fato de terras capturadas na guerra do Oriente Médio de 1967 – estaria na agenda da reunião liderada por Netanyahu. Não está claro onde exatamente tal medida seria aplicada e quando, se nos assentamentos israelenses ou apenas em alguns deles, ou em áreas específicas da Cisjordânia, como o Vale do Jordão, e se alguma medida concreta, que provavelmente implicaria um longo processo legislativo, se seguiria a essas discussões. Qualquer passo em direção à anexação na Cisjordânia deve atrair ampla condenação por parte dos palestinos, que buscam o território para seu futuro Estado, bem como de países árabes e ocidentais. Não se sabe ainda qual seria a posição do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a questão. Um porta-voz do ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, não respondeu se havia discutido a medida com seu homólogo americano, Marco Rubio, durante sua visita a Washington na semana passada. O gabinete de Netanyahu não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o possível apoio do primeiro-ministro à anexação. rc (Reuters, DPA)