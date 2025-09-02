Ilkay Gündogan deixa Manchester City e assina com Galatasaray

Gündogan, campeão da Liga dos Campeões em 2023 como capitão dos 'Citizens', chega sem custos para reforçar o atual tricampeão turco, classificado para a próxima edição da Champions.

O meio-campista alemão Ilkay Gündogan deixou o Manchester City e assinou um contrato de dois anos com o Galatasaray, anunciou o clube turco nesta terça-feira (2).

O experiente jogador (82 jogos e 19 gols pela seleção alemã), de 34 anos, havia retornado ao City no ano passado, depois de uma temporada no Barcelona.

Gündogan, cuja família é de origem turca, foi campeão da Premier League cinco vezes com a camisa do Manchester City, entre 2016 e 2023.

No Galatasaray, ele dividirá o vestiário com o atacante Leroy Sané, seu companheiro nos tempos de City (2016-2020) e na seleção alemã.

