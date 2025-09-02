Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iceberg gigante de 39 anos está derretendo na costa da Antártida

Autor AFP
Tipo Notícia

Um iceberg gigante que se desprendeu da Antártida há 39 anos, na época o maior do mundo, está derretendo em águas que se tornaram mais quentes, segundo os cientistas.

No início do ano, o bloco de gelo batizado como A23a pesava cerca de 1 bilhão de toneladas e cobria quase 4.000 km², ou seja, 50% a mais que a superfície de Luxemburgo.

Mas, ao se deslocar para o norte, e portanto para regiões menos frias do Oceano Austral, grandes pedaços se desprenderam.

Seu tamanho atual é de 1.770 km², com uma largura que atinge 60 km, segundo uma análise da AFP a partir de imagens de satélite do serviço europeu Copernicus.

"Eu diria que está realmente chegando ao fim (...) Está simplesmente se deteriorando desde a base. A água está quente demais para que ele sobreviva. Está derretendo consistentemente", explicou à AFP Andrew Meijers, oceanógrafo do Instituto de Pesquisa Antártica do Reino Unido (British Antarctic Survey).

"Prevejo que isso continue nas próximas semanas, e que em algumas semanas ele será irreconhecível", acrescentou.

O A23a se desprendeu do continente em 1986 antes de encalhar no Mar de Weddell, onde permaneceu preso ao leito oceânico por mais de três décadas. Em 2020, voltou a se movimentar, arrastado como outros icebergs pela corrente circumpolar antártica.

Em março de 2025 voltou a encalhar, próximo à Geórgia do Sul quando gerou receio de que ameaçasse a subsistência de pinguins e focas.

O iceberg terminou seu percurso contornando a ilha e ganhando velocidade à medida que as fortes ondas e as águas menos frias deste oceano o desgastavam.

Os cientistas ficaram "surpresos" que ele tenha resistido por tanto tempo. "A maioria dos icebergs não chega tão longe", já que estão "condenados" assim que abandonam a proteção do clima antártico, acrescentou Meijers.

A formação de icebergs é um processo natural e os cientistas estimam que o ritmo em que a Antártida os produz aumentou, provavelmente devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas.

