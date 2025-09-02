Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza demite técnico português Renato Paiva

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico português Renato Paiva foi demitido do cargo no Fortaleza nesta terça-feira (2), anunciou o clube, menos de dois meses após sua contratação.

Paiva, de 55 anos, assumiu o comando do "Leão do Pici" no lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda em meados de julho, poucos dias após ser demitido pelo Botafogo.

"O Fortaleza comunica a saída do técnico Renato Paiva da diretoria técnica da equipe", informou o clube cearense em nota em que agradeceu pelos "serviços prestados" e desejou "sucesso" no futuro, sem anunciar um sucessor.

O time cearense venceu apenas uma das dez partidas em que foi comandado por Paiva, uma péssima sequência que o impediu de superar a crise que custou o cargo de Vojvoda, atualmente no comando do Santos.

O time é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, e foi eliminado pelo argentino Vélez Sarsfield nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Paiva comandou o Botafogo entre fevereiro e junho. Ele foi demitido após a eliminação do time nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Palmeiras.

