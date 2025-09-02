Filme sobre menina palestina morta em Gaza chega à Mostra de Veneza

A mãe de uma menina palestina assassinada em Gaza pelo Exército israelense em janeiro de 2024 espera que um filme inspirado na história de sua filha, que será exibido no Festival de Veneza na quarta-feira (3), ajude a parar a guerra e salvar vidas. "Espero que este filme contribua para interromper esta guerra destrutiva e salvar outras crianças de Gaza", declarou à AFP de Gaza Wisam Hamada, referindo-se a The Voice of Hind Rajab, uma das 21 produções em competição na Mostra.

Hind Rajab, de cinco anos, foi encontrada morta em um carro crivado de balas na Cidade de Gaza em janeiro de 2024. O veículo em que viajava com outros familiares foi atacado por soldados israelenses. Sua história gerou forte comoção internacional e pedidos de uma investigação independente. "Minha filha tem hoje um eco em todo o mundo e nunca será esquecida", afirma Hamada. Mas "Hind é só um caso entre milhares, por que o mundo não agiu para salvar outros pais e outras crianças?", questiona a mãe de 29 anos, que mora com o filho de cinco anos. Seu marido faleceu há um ano.