Ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros

Andriy Parubiy, um proeminente político ucraniano pró-europeu, foi assassinado a tiros na cidade de Lviv, no oeste do país. Presidente da Ucrânia promete "mobilizar todas as forças" para encontrar assassinoO deputado e ex-presidente do Parlamento ucraniano Andriy Parubiy, um dos principais protagonistas dos protestos pró-europeus de 2014 no país, foi morto a tiros neste sábado (30/08) na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia. "Um homem não identificado atirou várias vezes contra o político, matando Andriy Parubiy no local", anunciou a Procuradoria-Geral da Ucrânia, que não revelou detalhes sobre as circunstâncias ou o motivo do assassinato. O suspeito do crime fugiu e as autoridades iniciaram uma "operação especial" para determinar seu paradeiro, acrescentou a Procuradoria. Parubiy, 54 anos, foi presidente do Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 e foi um dos protagonistas dos protestos pró-europeus na Ucrânia, primeiro na Revolução Laranja de 2004 e depois na Revolução de Maidan em 2014. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentou o "assassinato horrível" e prometeu mobilizar "todas as forças e recursos necessários" para esclarecer o crime. A imprensa ucraniana publicou fotos da suposta cena do crime, que mostram um homem com o rosto ensanguentado no chão, em uma rua de Lviv, no oeste da Ucrânia. O suspeito estava vestido como entregador e usava uma bicicleta elétrica, informou a emissora pública Suspilne. Parubiy foi uma figura conhecida no movimento pró-europeu Maidan em 2014. Ele teve papel de "comandante" dos grupos de autodefesa durante as manifestações violentamente reprimidas pelo regime pró-russo da época. À época, ele foi ferido várias vezes durante confrontos com a polícia de choque da Ucrânia. Os protestos, que exigiam uma aproximação da Europa e fim da interferência da Rússia no país, forçaram o então presidente Viktor Yanukovych a abandonar o poder e fugir para a Rússia em 2014. No mesmo ano, após a fuga de Yanukovych, Parubiy ocupou durante alguns meses o cargo de secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, durante o período em que separatistas apoiados pela Rússia começaram a se insurgir no leste da Ucrânia e quando o líder russo Vladimir Putin anexou a península ucraniana da Crimeia. Na época da União Soviética, o político também militou pela independência da Ucrânia. Mais recentemente, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, Parubiy juntou-se à defesa territorial da Ucrânia e também atuava como deputado no atual parlamento da Ucrânia. A primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, prestou homenagem à memória de "um patriota, que fez uma grande contribuição para a formação do Estado". "Foi um dos fundadores da Ucrânia moderna", acrescentou a deputada Irina Gerashchenko. "Exigimos que encontrem o assassino." jps (AFP, EFE)