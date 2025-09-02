Clubes ingleses sacodem janela de transferências com investimento recorde de R$ 22 bi

Os clubes da Premier League gastaram o valor recorde de 3 bilhões de libras esterlinas (R$ 22 bilhões na cotação atual) para se reforçarem neste início de temporada europeia, segundo um relatório publicado pela empresa de auditoria Deloitte nesta terça-feira (2), horas depois do fechamento da janela de transferências. Esse valor representa pouco mais da metade (51%) do que foi investido entre os clubes das cinco principais ligas do continente (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália), ainda de acordo a Deloitte.

Tal porcentagem supera em cinco pontos a média da fatia da Premier League em relação a outras ligas nos últimos cinco anos. O saldo líquido de gastos da Premier League (excluindo as receitas com vendas de jogadores) foi de 1,2 bilhão de libras (R$ 8,8 bilhões) em 2025, mais que o dobro dos 570 milhões de libras (R$ 4,1 bilhões) em 2024 e um novo recorde, superando o valor de 1,1 bilhão (R$ 8 bilhões) registrado em 2022. Também se destaca o aumento de gastos em quase 100 milhões de libras (R$ 736 milhões) dos clubes da segunda divisão inglesa, que investiram um total de 240 milhões de libras (R$ 1,7 bilhão). As outras quatro grandes ligas europeias registraram em conjunto mais receitas do que gastos, com um saldo positivo médio de 90 milhões de euros (R$ 572 milhões na cotação atual).