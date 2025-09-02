Bélgica avança para o reconhecimento de Estado Palestino, atraindo críticas israelenses

A Bélgica avançará rumo ao reconhecimento de um Estado palestino, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país nesta terça-feira, 2, juntando-se a uma lista crescente de países que se preparam para dar o passo à medida que Israel intensifica sua ofensiva em Gaza. Maxime Prévot afirmou que os planos da Bélgica serão anunciados na Assembleia Geral das Nações Unidas ainda este mês. No entanto, o reconhecimento está sujeito a duas condições: o retorno de todos os reféns israelenses mantidos em Gaza e a remoção do Hamas do poder político no enclave costeiro. Essas condições tornam improvável que o reconhecimento seja formalizado em breve.

O anúncio marca o mais recente sinal de apoio internacional a um Estado palestino e adicionaria a Bélgica a uma lista de mais de 140 países que reconhecem a condição, incluindo mais de uma dúzia na Europa. Prévot também anunciou planos para proibir produtos provenientes de assentamentos israelenses na Cisjordânia e designar líderes do Hamas, colonos violentos e dois ministros israelenses de extrema direita como persona non grata. Prévot disse que a União Europeia deveria pressionar mais Israel suspendendo os laços com o país, incluindo seu pacto comercial conhecido como Acordo de Associação. O anúncio provocou a fúria do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que, juntamente com o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, é um provável alvo das novas sanções. "Os países europeus hipócritas que estão sendo manipulados pelo Hamas - no final, descobrirão o terrorismo em sua própria carne", disse Ben Gvir em um comunicado à Associated Press.