Ataques de Israel na Faixa de Gaza matam 31 pessoas

As forças de Israel lançaram ataques contra diversas regiões da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 1º, em meio à ofensiva sobre a Cidade de Gaza. O Ministério da Saúde do território palestino informou que os bombardeios mataram 31 pessoas, das quais mais da metade eram mulheres e crianças.

A Cidade de Gaza foi declarada por Israel uma zona de combate na semana passada. Na ofensiva de segunda, 13 pessoas morreram no local.