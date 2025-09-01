Xi e Putin criticam o Ocidente durante reunião de cúpula na China

Os presidentes da China e da Rússia criticaram os Estados Unidos e o Ocidente nesta segunda-feira (1) durante uma reunião de cúpula na cidade chinesa de Tianjin, que busca promover uma governança mundial alternativa, com Pequim como o centro das relações regionais. O presidente chinês, Xi Jinping, criticou o "comportamento intimidador" de alguns países, em uma referência velada aos Estados Unidos, durante o encontro de cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).

Na presença de líderes como o russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Xi pediu uma oposição "à mentalidade da Guerra Fria" e defendeu o multilateralismo, as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. "Olhando para o futuro, com o mundo enfrentando turbulências e transformação, devemos continuar com o espírito de Xangai", expressou Xi. "Olhando para trás, apesar dos tempos turbulentos, alcançamos o sucesso ao praticar o espírito de Xangai", afirmou Xi, em uma referência ao nome do bloco, depois que a China se envolveu nos últimos meses em uma disputa comercial com os Estados Unidos. "Devemos defender um mundo multipolar justo e ordenado, e uma globalização econômica inclusiva", declarou o presidente chinês. Ele insistiu que busca "promover um sistema de governança mais justo e razoável".

A reunião de cúpula de dois dias conta com a participação dos países do bloco: China, Índia, Rússia, Paquistão, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Belarus, além de outras 16 nações afiliadas como observadoras. China e Rússia mencionaram a OCX como uma alternativa à Otan. Putin defendeu a ofensiva de seu país na Ucrânia e culpou o Ocidente por provocar o conflito, que começou há três anos e meio e deixou dezenas de milhares de mortos.

"Esta crise não foi provocada pelo ataque russo na Ucrânia, e sim o resultado de um golpe de Estado na Ucrânia, que foi apoiado e provocado pelo Ocidente", declarou Putin. "A segunda razão desta crise são as constantes tentativas do Ocidente de levar a Ucrânia à Otan", acrescentou. - "Sempre perspicazes" -

Os líderes posaram para a tradicional foto de grupo no tapete vermelho. Putin e Modi conversaram durante a sessão de fotos e, mais tarde, durante uma reunião bilateral. "As conversas com ele são sempre perspicazes", escreveu o primeiro-ministro indiano na rede social X. O chefe de Governo da Índia elogiou a "parceria estratégica especial e privilegiada" com a Rússia e destacou que os dois países sempre permaneceram unidos, "mesmo nas situações mais difíceis".