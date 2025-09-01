Verão de 2025 foi o mais quente registrado no Reino Unido

O verão de 2025 no Reino Unido foi o mais quente no país desde o início dos registros em 1884, anunciou nesta segunda-feira(1º) o Met Office, serviço nacional de meteorologia britânico. Com uma temperatura média de 16,10 graus, entre 1º de junho e 31 de agosto, o verão britânico deste ano superou o recorde anterior, documentado em 2018, de 15,76 graus.

Foram registradas quatro ondas de calor e a temperatura máxima de 35,8 graus em 1º de julho em Kent, no sudeste da Inglaterra. "As estatísticas provisórias do Met Office mostram que o verão de 2025 é oficialmente o mais quente já registrado", anunciou Emily Carlisle, cientista do serviço. "O calor persistente deste ano foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo o predomínio de sistemas de alta pressão, mares incomumente quentes ao redor do Reino Unido e solos secos após a primavera", acrescentou Carlisle. "Essas condições criaram um ambiente onde o calor se acumula rapidamente e permanece, com temperaturas máximas e mínimas consideravelmente acima da média", afirmou.

O verão britânico de 1976, com uma temperatura média de 15,70 graus, deixa assim o grupo dos cinco mais quentes desde 1884, sendo agora todos posteriores ao ano 2000. O Met Office indicou ainda que "um verão tão quente quanto o de 2025, ou até mais, agora é 70 vezes mais provável em um clima 'natural' sem emissões de gases de efeito estufa causadas pelo ser humano". O anúncio do serviço meteorológico britânico coincide com os feitos também nesta segunda-feira pelas agências do Japão e da Coreia do Sul, que também registraram seus verões mais quentes em 2025, quebrando os recordes do ano passado.