UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Bulgária.

Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa "para mais robustez" e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.