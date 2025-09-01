Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Bulgária.

Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa "para mais robustez" e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.

Kubilius lembrou que o projeto europeu Galileo já oferece um serviço de autenticação para detectar spoofing, prática de manipular sinais de GPS para enganar receptores, e ressaltou que práticas como o bloqueio e a manipulação de sinais "prejudicam nossas economias aéreas, marítimas e de transporte".

Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de "interferência flagrante da Rússia" no GPS da aeronave que levava a presidente do braço executivo europeu.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar