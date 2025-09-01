Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Autor AFP
Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, matou mais de 800 pessoas e deixou mais de 2.700 feridas no leste do Afeganistão, informaram as autoridades locais.

O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 km de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O impacto foi muito mais severo em Kunar. O governo talibã, que retornou ao poder em 2021, enviou helicópteros de resgate à região.

Na província de Kunar, as autoridades registraram 800 mortes e 2.500 feridos, informou em uma entrevista coletiva em Cabul o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid. Doze pessoas morreram e 255 ficaram feridas na província vizinha de Nangarhar.

Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e 63.000 casas destruídas.

As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são "muito significativos" em Kunar.

"Nunca vivemos nada parecido", declarou à AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionário da administração do distrito de Nourgal, na província de Kunar. "Foi assustador, as crianças e as mulheres gritavam", explicou por telefone.

Muitas famílias acabaram de retornar ao Afeganistão depois que foram expulsas do exílio no Paquistão e no Irã. Quase quatro milhões de afegãos voltaram ao país.

"Havia quase 2.000 famílias de refugiados que retornaram e pretendiam reconstruir suas casas nesta região agrícola", próxima da fronteira com o Paquistão, explicou Yaad.

- Ajuda de emergência -

Os tremores no Afeganistão são frequentes, em particular na cadeia montanhosa de Hindu Kush, perto do ponto de contato das placas tectônicas eurasiática e indiana. 

O terremoto de domingo foi particularmente violento e teve cinco tremores secundários, um deles de 5,2 graus de magnitude.

A província de Nangarhar também foi afetada na noite de sexta-feira pelas inundações que deixaram cinco mortos e destruíram colheitas, segundo as autoridades locais.

Após quatro décadas de guerra, o Afeganistão enfrenta uma situação humanitária desastrosa, agravada pela queda da ajuda externa desde o retorno dos talibãs ao poder, o que complica ainda mais a capacidade do país empobrecido de responder aos desastres naturais.

Em 2015, mais de 380 pessoas morreram no Paquistão e no Afeganistão após um terremoto de 7,5 graus de magnitude - o Paquistão registrou o maior número de vítimas.

Em junho de 2022, um terremoto de 5,9 graus de magnitude atingiu a província de Paktika (leste do país). Mais de mil pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram desabrigadas.

