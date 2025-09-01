Seattle Sounders vence Inter Miami e é campeão da Leagues Cup
O Seattle Sounders conquistou a Leagues Cup 2025 ao derrotar o Inter Miami de Lionel Messi por 3 a 0 na final disputada neste domingo (31), no estádio Lumen Field, em Seattle.
Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Osaze De Rosario (26'), o lateral direito Alex Roldán (84') e o meia Paul Rothrock (89').
Após a vitória, o técnico dos Sounders, Brian Schmetzer, disse que o título significa "muito porque é contra um dos melhores times da nossa liga, do mundo, com Messi e tantos bons jogadores: Suárez, Alba, Busquets, e vencemos de forma contundente".
Em desvantagem desde o primeiro tempo, o Inter Miami apostou em suas estrelas e pressionou para reverter o placar.
As primeiras chances vieram em chutes de Messi e Luiz Suárez que foram desviados.
E a melhor delas aconteceu depois do intervalo, quando o atacante argentino Tadeo Allende foi lançado por Suárez e ficou cara a cara com o goleiro Andrew Thomas, mas finalizou para fora.
"O placar de 3 a 0 acabou sendo muito pesado porque a partida foi muito mais equilibrada", disse na entrevista coletiva pós-jogo o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano.
"Não gosto de dar desculpas. Perdemos. Tivemos chances de marcar e só posso dar os parabéns ao Seattle pelo título", acrescentou o treinador argentino.
Como campeão da Leagues Cup, o time de Seattle garante vaga direta na Copa dos Campeões da Concacaf 2026. O Inter Miami também vai participar do torneio, mas terá que disputar a primeira fase.
A Leagues Cup também é o segundo título internacional da história dos Sounders. O anterior foi justamente a 'Concachampions', em 2022.
-Escalações:
Seattle Sounders: Andrew Thomas - Alex Roldán, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker - Obed Vargas, Cristian Roldán - Paul Rothrock (Kim Kee-Hee 90'+1), Jesús Ferreira (Georgi Minoungou 78'), Pedro de la Vega (Kalani Kosa-Rienzi 61') - Osaze De Rosario (Danny Leyva 61'). Técnico Brian Schmetzer.
Inter Miami: Óscar Ustari - Ian Fray (Fafa Picault 72'), Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján (Telasco Segovia 57'), Jordi Alba - Sergio Busquets, Yannick Bright (Benjamin Cremaschi 85'), Tadeo Allende, Rodrigo de Paul - Lionel Messi, Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.
