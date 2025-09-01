Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG empresta Randal Kolo Muani ao Tottenham

Autor AFP
Tipo Notícia

O atacante francês Randal Kolo Muani foi emprestado ao Tottenham para a temporada 2025/2026 pelo Paris Saint-Germain, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (1º), último dia da janela de transferências. 

Nenhuma opção de compra foi mencionada para o jogador de 26 anos, que tem contrato com o PSG desde 2023 e já estava emprestado à Juventus, da Itália, na temporada passada. 

O clube parisiense buscava uma liberação temporária há vários dias, já que o jogador não fazia parte dos planos de Luis Enrique para esta temporada. 

O destino final será o Tottenham, que conquistou a última edição da Liga Europa e disputará a Liga dos Campeões nesta temporada. 

No torneio continental, os 'Spurs' enfrentarão o PSG no final de novembro, em jogo que pode marcar o retorno de Kolo Muani ao Parque dos Príncipes.

"Randal é um jogador de qualidade, como provou ao longo dos anos, jogando por grandes times na Liga dos Campeões e ganhando sólida experiência na seleção francesa", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, citado no comunicado.

