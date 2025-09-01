Novo código de disciplina escolar entra em vigor em El Salvador

Um novo código de disciplina começou a ser colocado em prática nesta segunda-feira (1º) nas 5.100 escolas públicas de El Salvador por ordem da nova ministra militar da Educação do presidente Nayib Bukele. As novas regras de "cortesia escolar" obrigam os alunos a cumprimentar o professor ao entrar na sala, dizer "por favor" ao fazer um pedido e agradecer.

Além disso, há normas rigorosas de vestuário e corte de cabelo em vigor há alguns dias, o que um sindicato de professores classificou como a "militarização" do sistema escolar. A capitã Karla Trigueros, que assumiu como ministra da Educação há duas semanas, ordenou sanções para os alunos que infringirem as normas: quem acumular 15 notas de demérito "não poderá ser promovido de série". A professora Sonia Guerrero, do Instituto Nacional Jaime Francisco López de San Salvador, considerou que essas regras são "muito boas para a formação dos jovens" e para os docentes. No entanto, a líder sindical Idalia Zúñiga afirmou que implicam na "militarização da educação pública".

Além disso, a líder do Frente Magisterial Salvadorenho afirmou que reprovar alunos por conduta "viola a normativa de avaliação" escolar vigente. Para o analista independente Carlos Araujo, a nomeação da capitã como titular da Educação "é mais uma amostra do autoritarismo que Bukele está impondo". "Hoje os estudantes são obrigados a seguir regras de cunho militarista, quer-se controlar tudo, não querem que ninguém saia da linha e desafine", apontou Araujo à AFP.