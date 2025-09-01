Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli fecha janela de transferências com contratação do atacante Rasmus Hojlund

Napoli fecha janela de transferências com contratação do atacante Rasmus Hojlund

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Napoli, atual campeão da Itália, fechou a janela de transferências nesta segunda-feira (1º) com a contratação do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que chega por empréstimo com obrigação de compra vindo do Manchester United.

Segundo a imprensa, o clube italiano se compromete a pagar 70 milhões de euros (R$ 445 milhões na cotação atual) pelo jogador, que não conseguiu se firmar em Old Trafford.

Hojlund, de 22 anos, marcou 26 gols em 95 jogos com a camisa do United, mas não estava nos planos do técnico Rúben Amorim, o que fez os 'Red Devils' contratarem o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo como reforços para o ataque.

A chegada ao Napoli marca o retorno de Hojlund ao futebol italiano, depois de sua passagem pela Atalanta na temporada 2023/2024.

Os napolitanos investiram pesado nesta janela de início de temporada europeia. O clube gastou mais de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões) para contratar o italiano Lorenzo Lucca e os holandeses Noa Lang e Sam Beukema. Mas o principal reforço foi o meia belga Kevin de Bruyne, que terminou seu contrato com o Manchester City.

Nesta temporada, o Napoli retorna à Liga dos Campeões e defenderá o título da Serie A que conquistou no final de maio.

jr/dr/raa/cb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar