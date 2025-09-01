Musetti atropela Munar e avança às quartas de final do US Open
O italiano Lorenzo Musetti obteve uma vitória maiúscula sobre o espanhol Jaume Munar nesta segunda-feira (1º), pelas oitavas de final do US Open.
Musetti, 10º colocado no ranking da ATP, derrotou Munar (44º) por 6-3, 6-0 e 6-1 em apenas uma hora e 36 minutos.
O tenista maiorquino não conseguiu encontrar uma maneira de responder ao repertório variado de Musetti, que ditou o ritmo da partida com 26 'winners', contra seis de Munar.
O espanhol de 28 anos, sem títulos da ATP, sonhava em se juntar ao astro de seu país, Carlos Alcaraz, nas quartas de final.
Musetti, de 23 anos, fará sua estreia nessa fase no US Open e poderá jogar contra o compatriota e atual campeão Jannik Sinner, que mais tarde enfrentará o cazaque Alexander Bublik.
"Estou um pouco emocionado, honestamente, porque o último mês foi terrível", disse Musetti, que foi eliminado em sua estreia em Wimbledon.
"Fiquei um pouco triste com o meu tênis, com os meus resultados. Tênis é assim, tem muitos altos e baixos, mas é preciso se manter emocionalmente forte, e foi isso que eu fiz nas últimas semanas", disse o italiano, satisfeito com seu desempenho nesta segunda-feira.
Musetti tem três participações nas quartas de final de Grand Slam em três superfícies diferentes.
"O segundo set foi talvez um dos melhores da minha carreira. Senti que não poderia cometer nenhum erro", comemorou ele.
--- Resultados do US Open desta segunda-feira:
Oitavas de final (simples masculino)
Lorenzo Musetti (ITA/N.10) x Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-0, 6-1
Félix Auger-Aliassime (CAN/N.25) x Andrey Rublev (RUS/N.15) 7-5, 6-3, 6-4
Alex De Minaur (AUS/N.8) x Leandro Riedi (SUI) 6-3, 6-2, 6-1
Jannik Sinner (ITA/N.1) x Alexander Bublik (CAZ/N.23)
gbv/raa/aam/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente