Mísseis, drones e laser, o novo arsenal preparado para o grande desfile militar da China

A China exibirá armas de última geração, como mísseis antinavio, drones submarinos e escudos antimísseis, durante um grande desfile militar na quarta-feira na Praça Tiananmen, conhecida como Praça da Paz Celestial, uma demonstração de força que busca desafiar a supremacia dos Estados Unidos. A grande celebração pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em 3 de setembro, em Pequim, será uma ocasião para os especialistas analisarem o armamento chinês.

Espera-se que no desfile, com a presença do presidente russo Vladimir Putin, entre outros, a China surpreenda apresentando um poderoso laser. O Exército já prometeu que todo o arsenal exibido será de "fabricação nacional" e estará em operação. - "Águias" para contra-atacar a Marinha americana - Entre as novidades esperadas, há quatro mísseis antinavio (YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20). "YJ" é a abreviatura de "Ying Ji" ("ataque de águia" em chinês).

Estes mísseis podem ser lançados de navios ou aviões e são projetados para causar danos críticos a grandes embarcações. Os modelos YJ-17, YJ-19 e YJ-20 poderiam ser hipersônicos, o que equivale a uma velocidade de pelo menos cinco vezes a do som. "É necessário que a China desenvolva uma capacidade de combate potente contra embarcações e porta-aviões para evitar que os Estados Unidos constituam uma grave ameaça para a segurança nacional chinesa", afirma à AFP Song Zhongping, comentarista militar e ex-instrutor do Exército chinês, em referência às tensões no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. - Drones submarinos -

Durante os ensaios para o desfile, dois novos veículos submarinos não tripulados de grande porte, com formato de torpedo, foram observados. O primeiro, denominado "AJX002", tem entre 18 e 20 metros de comprimento, segundo o site Naval News. O segundo estava escondido sob uma lona. Atualmente, a China ainda está atrás dos Estados Unidos em poder naval na superfície, afirma o site, mas possui o maior programa mundial de "veículos submarinos não tripulados extragrandes" (XLUUV), com pelo menos cinco tipos na água.

- Escudo antimísseis - Uma das grandes surpresas pode ser o HQ-29, descrito por alguns analistas chineses como um "caçador de satélites" com capacidade de interceptar mísseis a uma altura de 500 quilômetros e também satélites de órbita baixa. Este sistema, montado em um veículo com rodas, conta com dois contêineres de mísseis, cada um de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro.