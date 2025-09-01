Liverpool contrata Alexander Isak, do Newcastle, por valor recorde na Inglaterra

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira (1º), no encerramento da janela de transferências europeia, a contratação do atacante sueco Alexander Isak, do Newcastle, em uma operação estimada pela imprensa em € 145 milhões (cerca de R$ 923,5 milhões pela cotação atual), um recorde na Inglaterra. O atacante de 25 anos se junta ao atual campeão da Premier League após um impasse de várias semanas com o Newcastle, seu clube desde 2022 e pelo qual marcou 23 gols em 34 jogos na última temporada.

Em um breve comunicado, os 'Magpies' simplesmente confirmaram "a venda do atacante Alexander Isak para o Liverpool por um valor recorde no Reino Unido". "O caminho para chegar até aqui foi longo, mas estou muito feliz por agora fazer parte desta equipe, deste clube e de tudo o que ele representa", disse Isak ao site dos 'Reds'. O atacante, com 52 jogos pela seleção sueca, ainda tinha mais três anos de contrato com o Newcastle e usará a camisa 9 em seu novo time. O valor estimado em € 145 milhões pode aumentar para € 150 milhões (R$ 955,4 milhões) se os bônus incluídos no contrato forem cumpridos, de acordo com vários meios de comunicação ingleses.