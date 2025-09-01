Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eleitores da Guiana votam em eleições em meio a foco nos US$ 10 bi de receitas de petróleo

Milhares de eleitores na Guiana participaram na segunda-feira do que muitos dizem ser a eleição mais importante do país sul-americano em décadas, já que o partido que vencer ficará com US$ 10 bilhões em receitas anuais da produção de petróleo e gás offshore.

Nos últimos anos, a Guiana deixou de ser um país tradicionalmente dependente de ouro, açúcar, arroz, bauxita e madeira para se tornar um país que colhe os frutos inesperados de quase 900.000 barris de petróleo produzidos diariamente.

O Banco Mundial observou que a Guiana tem a economia de crescimento mais rápido do mundo, com aumentos médios do Produto Interno Bruto em torno de 15% ao ano nos últimos seis anos.

A ExxonMobil, que lidera um consórcio internacional, tem pedidos para mais quatro campos de petróleo, diante da expectativa de receitas ainda maiores.

