Defesa Civil de Gaza reporta 13 mortos em bombardeios aéreos israelenses

Mahmud Basal indicou que um ataque israelense contra um edifício residencial matou 10 pessoas, enquanto outro bombardeio contra um prédio de apartamentos matou outras três. Ambas as ações ocorreram na Cidade de Gaza.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza afirmou nesta terça-feira (2, data local) que 13 pessoas morreram no território palestino nos bombardeios aéreos noturnos israelenses.

As forças israelenses têm preparado uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino, com intensos bombardeios nos últimos dias e advertências de uma evacuação iminente.

A ONU calcula que cerca de um milhão de pessoas vivem na cidade e em seus arredores. O organismo mundial declarou situação de fome na Faixa de Gaza.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas em outubro de 2023 contra Israel, que deixou 1.219 mortos, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em cifras oficiais israelenses.

A ofensiva israelense de represália deixou ao menos 63.557 palestinos mortos, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.