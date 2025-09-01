Darwin Núñez volta a ser convocado pelo Uruguai; Laquintana é novidade

Com o retorno do atacante Darwin Núñez e o ponta Ignacio Laquintana, do Bragantino, como novidade, o Uruguai divulgou nesta segunda-feira (1º) a lista de 27 convocados para os jogos da reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Peru e Chile. Comandados pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, os uruguaios chegam às duas últimas rodadas muito próximos da classificação. Os bicampeões mundiais (1930 e 1950) têm 24 pontos e estão na quarta colocação de um torneio que oferece seis vagas diretas para o Mundial.

Penúltimo colocado com 12 pontos, o Peru será o obstáculo a ser superado na quinta-feira, no estádio Centenário, onde a 'Celeste' poderá contar com Federico Valverde, capitão do Real Madrid que ficou de fora da última rodada dupla devido a problemas físicos. Bielsa também comemora a volta de Núñez, nova contratação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vindo do atual campeão inglês Liverpool. Núñez cumprirá a última partida de sua suspensão, que ele sofreu na Copa América de 2024 e que o deixou de fora dos jogos contra Paraguai e Venezuela em junho. Ao chegar ao Uruguai, o atacante expressou sua "felicidade" com o retorno e comentou sobre sua transferência para o futebol saudita. "Eu precisava de rodagem. Estamos perto da Copa do Mundo e eu queria ganhar minutos. Não acho que teria tantos minutos no Liverpool (...) Foi uma decisão um pouco difícil, mas estou feliz com esta oportunidade", disse o artilheiro da 'Celeste' nas Eliminatórias ao chegar ao Uruguai.

Outros titulares absolutos, como Federico Valverde, o goleiro Sergio Rochet e o meio-campista Rodrigo Bentancur, estão entre a lista de convocados por Bielsa, onde também se destacam o ponta Ignacio Laquintana, do Bragantino, o zagueiro Juan Manuel Sanabria, do San Luis (México), e Kevin Amaro, do Liverpool uruguaio. Laquintana destacou a "longa espera" que enfrentou para ser convocado pela 'Celeste'. "Jogar influi muito para Bielsa. Estou com mais rodagem agora e tenho confiança no meu clube", acrescentou ao chegar a Montevidéu.

Por outro lado, o Uruguai terá ausências significativas. O zagueiro José María Giménez, do Atlético de Madrid, Nicolás de la Cruz, do Flamengo, e Maximiliano Araújo estão se recuperando de lesões em seus respectivos times. Lista dos 27 convocados da seleção do Uruguai: Goleiros: Sergio Rochet (Inter, BRA) Santiago Mele (Junior, COL) e Franco Israel (Torino, ITA).