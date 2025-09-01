Ativistas brasileiros integram flotilha humanitária rumo a Gaza

Iniciativa liderada por Greta Thunberg e Thiago Ávila, que reúne pessoas de 44 países, visa furar bloqueio marítimo imposto por Israel. Organizadores dizem que esta é a maior flotilha já reunida com esse objetivo.Uma flotilha humanitária com ativistas de mais de 40 países, incluindo um grupo de brasileiros e a sueca Greta Thunberg, partirá de Barcelona rumo à Faixa de Gaza neste domingo (31/01) para tentar romper o que os organizadores chamam de "cerco ilegal" imposto por Israel ao enclave palestino. A missão Flotilha Global Sumud visa abrir um corredor humanitário até Gaza, onde cerca de 2,2 milhões de palestinos estão ameaçados pela fome após quase dois anos da guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas. Não foi informada a quantidade de embarcações que deverá tomar parte na iniciativa, mas, segundo os organizadores, dezenas de navios deverão se juntar à flotilha em 4 de setembro a partir de portos da Tunísia e de outros pontos do Mediterrâneo. Ativistas realizarão manifestações simultâneas e protestos em 44 países "em solidariedade ao povo palestino", escreveu Thunberg, que integra do comitê diretor da flotilha, no Instagram. A iniciativa reúne ativistas de vários países, parlamentares europeus e artistas como Susan Sarandon e Liam Cunningham, além de personalidades como a ex-prefeita de Barcelona, Ada Colau. Participação de brasileiros O grupo de 13 brasileiros deve embarcar neste domingo, incluindo o ativista Thiago Ávila, de 38 anos, que foi detido e deportado por Israel em julho por tentar furar o bloqueio à Gaza em um barco com mais 11 pessoas, juntamente com Thunberg. Ávila é cofundador do movimento ecológico Bem Viver no Brasil. Na viagem barrada pelos israelenses em julho, a atuação de Ávila foi alvo de críticas de publicações pró-Israel, que destacaram negativamente a participação anterior do ativista no funeral de Hassan Nasrallah, o líder máximo do Hezbollah, e um discurso em um evento no Irã. Na missão anterior, os ativistas tentaram levar uma quantidade simbólica de mantimentos à Faixa de Gaza, mas foram detidos pelas autoridades israelenses. Também estarão no grupo a vereadora de Campinas Mariana Conti (Psol), a presidente do Psol no Rio Grande do Sul, Gabrielle Tolotti; o médico Mohamad El Kadri, coordenador do Fórum Latino Palestino, e outros militantes pró-Palestina como Magno de Carvalho Costa, dirigente Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp). "Esta será a maior missão de solidariedade da história, com mais pessoas e mais barcos do que todas as tentativas anteriores juntas”, afirmou Ávila a jornalistas em Barcelona na semana passada. "Missão como esta não deveria existir", diz Greta A Global Sumud – que em árabe significa resiliência – se define como uma iniciativa da sociedade civil financiada através de doações de pessoas físicas e jurídicas. A entidade não divulgou os custos da viagem ou quem seriam os doadores. "Entendemos que esta é uma missão legal sob o direito internacional", disse a parlamentar portuguesa de esquerda Mariana Mortágua, que se juntará à iniciativa. "Isso não deveria depender de nós", afirmou Thunberg, a jornalistas em Barcelona. "Uma missão como esta não deveria existir. É responsabilidade dos países, de nossos governos e autoridades eleitas agir para tentar respeitar o direito internacional, prevenir crimes de guerra e genocídios", afirmou. "Esse é o dever legal deles. E eles estão fracassando em fazê-lo, e assim, traindo não apenas os palestinos, mas também toda a humanidade." "Nosso objetivo é chegar a Gaza, entregar a ajuda humanitária, anunciar a abertura de um corredor humanitário e, em seguida, trazer mais ajuda, e assim, acabar com o cerco ilegal e desumano de Israel a Gaza", relatou a ativista de 22 anos. Bloqueio marítimo em vigor desde 2007 Israel impôs um bloqueio naval à Gaza desde que o Hamas assumiu o controle do território, em 2007, alegando que o objetivo é impedir o envio de armas ao enclave. No início de março, Tel Aviv também isolou Gaza por terra, não permitindo a entrada de suprimentos durante três meses alegando que o Hamas estava desviando a ajuda. A guerra entre Israel e o Hamas teve início após os ataques terroristas do grupo palestino ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que mataram mais de 1.200 pessoas, além de outras 251 que foram levadas como reféns, segundo dados israelenses. Desde então, a ofensiva retaliatória de Israel contra o Hamas matou quase 63.000 palestinos, segundo a contagem do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. rc (AFP, Reuters, ots)