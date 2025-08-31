Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rebeldes do Iêmen prometem seguir com ataques contra Israel

Autor AFP
Tipo Notícia

O líder dos rebeldes huthis do Iêmen afirmou neste domingo que o grupo continuará atacando Israel, um dia após as operações israelenses que mataram o primeiro-ministro de seu governo em Sanaa, a capital iemenita.

Os rebeldes anunciaram no sábado a morte de seu "chefe de Governo", Ahmad Ghaleb al Rahwi, e de "vários ministros" em um ataque israelense contra Sanaa na quinta-feira.

Em um discurso exibido neste domingo pelo canal de televisão huthi Al Masirah, o líder dos rebeldes, Abdul Malik Al Huthi, prometeu continuar "apontando contra Israel com mísseis e drones" e intensificar os ataques. 

Ele acrescentou que os recentes ataques israelenses em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen não enfraquecerão o grupo nem reduzirão a moral dos combatentes.

Apoiados pelo Irã, os huthis controlam amplas zonas do país - cenário de uma guerra civil desde 2014 -, incluindo Sanaa, onde instalaram suas instituições políticas.

O governo iemenita reconhecido internacionalmente tem sua sede em Aden, a grande cidade do sul.

