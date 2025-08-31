'Putin é um predador e sabemos que não mudará', diz Von der Leyen

"Temos que manter o senso de urgência porque sabemos que Putin não mudou e não mudará. Ele é um predador", afirmou, acrescentando que nos últimos 25 anos ele iniciou quatro guerras - Chechênia, Geórgia, Crimeia e Ucrânia. "Sabemos, por experiência, que ele só pode ser contido por meio de uma forte dissuasão", disse.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, renovou, em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, críticas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e alertou sobre a necessidade de a União Europeia (UE) reforçar suas defesas.

Von der Leyen destacou que os países precisam ser "coordenados, precisos e rápidos" com o aumento da defesa principalmente nos Estados de linha de frente. Ela pontuou que os Estados-membros da UE com fronteira direta com a Rússia e Belarus receberão financiamento adicional da União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia também afirmou que nas próximas semanas será preparado um roteiro sobre como investir o dinheiro adicional para defesa na União Europeia, na postura de defesa. "Analisaremos as lacunas que temos na União Europeia e como preenchê-las até 2030 com metas, com marcos, porque só o que é medido é feito".

Ela terminou o discurso dizendo que a Europa tem que ser forte na postura de defesa. "Temos de investir na proteção das nossas fronteiras, mas também em capacidades militares e em forças armadas bem equipadas e treinadas, o mesmo se aplica às garantias de segurança para a Ucrânia", afirmou.