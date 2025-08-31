Putin e Modi participam de reunião de cúpula organizada por Xi na China

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu neste domingo (31) os líderes da Rússia e da Índia em um encontro de cúpula que busca promover uma governança mundial alternativa e que também conta com a presença de governantes de quase 20 países da Europa e da Ásia. A reunião da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) prosseguirá até segunda-feira na cidade portuária de Tianjin, poucos dias antes de um grande desfile militar em Pequim para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

O bloco, frequentemente apresentado como um contrapeso à Otan, representa quase metade da população mundial e uma parte significativa do PIB global. A OCX é integrada por China, Índia, Rússia, Paquistão, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Belarus, com outros 16 países afiliados como observadores ou "parceiros de diálogo". O presidente russo, Vladimir Putin, desembarcou neste domingo em Tianjin com uma comitiva de funcionários de alto escalão do governo e empresários. Xi se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que chegou à cidade no sábado, para sua primeira visita à China desde 2018.

No encontro, Modi declarou que a Índia está comprometida a desenvolver as "relações com base na confiança mútua, dignidade e sensibilidade", segundo um vídeo publicado na rede social X. As duas nações mais populosas do mundo são rivais que competem pela influência no sul da Ásia e travaram confrontos na fronteira em 2020. O degelo começou em outubro do ano passado, quando Modi se reuniu com Xi pela primeira vez em cinco anos durante uma cúpula na Rússia.

"Os interesses de 2,8 bilhões de pessoas dos dois países estão vinculados à nossa cooperação. Isso também abrirá o caminho para o bem-estar de toda a humanidade", afirmou o líder indiano a Xi. O presidente chinês também teve uma série de reuniões bilaterais com os líderes das Maldivas, Azerbaijão, Quirguistão e um dos aliados incondicionais de Putin, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. - Nova "ordem multilateral" -

As conversações bilaterais aconteceram na Casa de Hóspedes de Tianjin. As forças de segurança foram mobilizadas ao redor e dentro do complexo. A polícia reforçou a presença em toda a cidade e o trânsito foi muito afetado. A megalópole foi tomada por cartazes oficiais para promover o evento, com palavras como "benefício mútuo" e "igualdade" escritas em chinês e russo.