Netanyahu anuncia ataque contra porta-voz do braço armado do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (31) que Israel lançou um ataque contra Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam, braço armado do Hamas. "Atacamos o porta-voz do Hamas, o porta-voz desta organização criminosa e assassina, Abu Obeida. Espero que já não esteja entre nós, mas vejo que não há ninguém do lado do Hamas que possa esclarecer este assunto", declarou Netanyahu em uma reunião governamental.

Obeida apareceu durante muitos anos nas mensagens em vídeo do grupo islamista palestino, vestido com uniforme de combate e com o rosto coberto por um keffiyeh tradicional palestino vermelho. A liderança do Hamas foi dizimada por Israel durante os quase 23 meses de guerra em Gaza e o Estado hebreu prometeu aniquilar os dirigentes restantes, após o ataque contra o território israelense em 7 de outubro de 2023. Israel já matou o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh; o líder de seu braço armado, Mohamed Deif; e o líder do Hamas e suposto coordenador do ataque de outubro de 2023, Yahya Sinwar, além de outros comandantes e figuras políticas. Neste domingo, pouco antes do anúncio de Netanyahu, o Hamas confirmou a morte do suposto líder do grupo em Gaza, Mohamed Sinwar, irmão de Yahya Sinwar. Israel anunciou há mais de três meses que o matou em um bombardeio.

A ofensiva israelense enfraqueceu consideravelmente o movimento islamista. O ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia pelo Hamas, 47 continuam em cativeiro em Gaza, das quais 20 estão vivas e 27 teriam falecido, segundo o Exército israelense.