Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

O atual campeão Liverpool venceu o vice-campeão Arsenal por 1 a 0 neste domingo (31), em Anfield, e se isolou na liderança do Campeonato Inglês, que nesta 3ª rodada teve a segunda derrota consecutiva do Manchester City. Seis pontos separam os 'Reds' dos 'Citizens' já no mês de agosto, o que evidencia a diferença de momento entre as equipes neste início de temporada.

O Arsenal fica em terceiro com 6 pontos, atrás do Chelsea (2º, 7 pontos), que no sábado venceu o Fulham por 2 a 0. O protagonista da tarde em Anfield foi o húngaro Dominik Szoboszlai, que no minuto 83 acertou o ângulo do goleiro David Raya em bela cobrança de falta e deu a vitória para o time da casa. Os 'Gunners' sofreram assim seu primeiro gol na temporada, além de terem perdido por lesão o zagueiro William Saliba, que foi substituído no primeiro tempo. O Liverpool também teve que mexer no time devido a problemas físicos. Saíram do jogo o zagueiro Ibrahima Konaté e o meia-atacante Florian Wirtz, contratado em junho junto ao Bayer Leverkusen.

O Arsenal foi melhor no primeiro tempo, mas os 'Reds' foram muito mais incisivos no segundo. O atacante francês Hugo Ekitiké chegou a marcar para os anfitriões (60'), aproveitando um rebote após finalização de Wirtz, mas o gol foi anulado por impedimento. Este foi o primeiro jogo do Liverpool na temporada sem sofrer gols, depois do empate em 2 a 2 e a derrota nos pênaltis para o Crystal Palace na decisão da Supercopa da Inglaterra e das vitórias sobre Bournemouth (4 a 2) e Newcastle (3 a 2).

- City perde segunda seguida - Muito pior está a situação do Manchester City, derrotado pelo Brighton por 2 a 1, uma semana depois de perder em casa para o Tottenham por 2 a 0. A goleada na primeira rodada sobre o Wolverhampton (4 a 0) já ficou no passado e o time do técnico Pepe Guardiola ocupa apenas a 12ª posição na tabela, o que traz de volta os traumas da temporada passada, quando não conseguiu brigar pelo título depois de ter sido campeão nos quatro anos anteriores.

A derrota foi especialmente dolorosa porque chegou com um gol nos minutos finais do alemão Brajan Gruda (89'). Antes, o norueguês Erling Haaland havia aberto o placar para no primeiro tempo (34'), marcando seu 88º gol em 100 jogos com a camisa do City, mas James Milner empatou de pênalti para o Brighton (67') na segunda etapa. Com três gols, Haaland já aparece como artilheiro isolado do campeonato.