Guirassy faz 2 e Borussia Dortmund vence 1ª no Campeonato Alemão

Autor AFP
AFP Autor
O Borussia Dortmund conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Alemão ao bater o Union Berlin por 3 a 0 neste domingo (31), com dois gols de Serhou Guirassy, pela 2ª rodada.

O resultado significa uma reação para o Dortmund, que na semana passada empatou em 3 a 3 com o St Paulo.

Com 4 pontos, o time do técnico Niko Kovac fica na quarta colocação, atrás de Bayern de Munique (1º), Eintracht Frankfurt (2º) e Colônia (3º), os únicos com 100% de aproveitamento até aqui.

O Borussia Dortmund abriu o placar pouco antes do intervalo com Guirassy (44'), que aproveitou cruzamento do brasileiro Yan Couto para marcar.

No segundo tempo, o camisa 9 ampliou ao finalizar uma grande jogada coletiva (58'), antes de Felix Nmecha fazer o terceiro na reta final (81').

"Tivemos que reagir porque fizemos uma partida ruim contra o St Pauli. Claro, é muito mais fácil jogar diante da nossa torcida", declarou Guirassy à plataforma DAZN após a partida.

Na volta da data Fifa, o Borussia Dortmund visitará o Hendenheim.

-- Resultados da 2ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Hamburgo - St Pauli                 0 - 2

  

   - Sábado:

   Hoffenheim - Eintracht Frankfurt    1 - 3

   Stuttgart - B. Mönchengladbach      1 - 0

   Werder Bremen - Bayer Leverkusen    3 - 3

   RB Leipzig - Heidenheim             2 - 0

   Augsburg - Bayern de Munique        2 - 3

  

   - Domingo:

   Wolfsburg - Mainz                   1 - 1

   Borussia Dortmund - Union Berlin    3 - 0

   Colônia - Freiburg                  4 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique        6   2   2   0   0   9   2   7

    2. Eintracht Frankfurt      6   2   2   0   0   7   2   5

    3. Colônia                  6   2   2   0   0   5   1   4

    4. Borussia Dortmund        4   2   1   1   0   6   3   3

    5. St Pauli                 4   2   1   1   0   5   3   2

    6. Wolfsburg                4   2   1   1   0   4   2   2

    7. Augsburg                 3   2   1   0   1   5   4   1

    8. Stuttgart                3   2   1   0   1   2   2   0

    9. Hoffenheim               3   2   1   0   1   3   4  -1

   10. Union Berlin             3   2   1   0   1   2   4  -2

   11. RB Leipzig               3   2   1   0   1   2   6  -4

   12. Bayer Leverkusen         1   2   0   1   1   4   5  -1

   13. Mainz                    1   2   0   1   1   1   2  -1

   14. B. Mönchengladbach       1   2   0   1   1   0   1  -1

   15. Hamburgo                 1   2   0   1   1   0   2  -2

   16. Werder Bremen            1   2   0   1   1   4   7  -3

   17. Heidenheim               0   2   0   0   2   1   5  -4

   18. Freiburg                 0   2   0   0   2   2   7  -5

