Guiana denuncia 'disparos' da Venezuela contra embarcação com material eleitoral

As Forças Armadas e a polícia da Guiana denunciaram neste domingo "disparos" da Venezuela contra uma embarcação guianense que transportava material para as eleições gerais de amanhã.

Segundo comunicado conjunto, o incidente ocorreu por volta das 14h30 locais, perto da localidade de Bamboo, na região petroleira de Essequibo, motivo de uma disputa territorial entre os dois países.