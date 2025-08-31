Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guiana denuncia 'disparos' da Venezuela contra embarcação com material eleitoral

Guiana denuncia 'disparos' da Venezuela contra embarcação com material eleitoral

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As Forças Armadas e a polícia da Guiana denunciaram neste domingo "disparos" da Venezuela contra uma embarcação guianense que transportava material para as eleições gerais de amanhã.

Segundo comunicado conjunto, o incidente ocorreu por volta das 14h30 locais, perto da localidade de Bamboo, na região petroleira de Essequibo, motivo de uma disputa territorial entre os dois países.

O barco-patrulha, que transportava militares e policiais, escoltava funcionários eleitorais da Guiana que distribuíam material em sedes remotas, quando foi atacado a partir da costa venezuelana.

"A patrulha respondeu imediatamente e conseguiu colocar a equipe de escolta fora de perigo. Ninguém ficou ferido e nenhum material eleitoral foi danificado ou comprometido", informa o comunicado.

A Guiana, um país de 850.000 habitantes, vai realizar eleições para eleger o novo presidente e parlamento.

dc-pgf/phs/ag/ad/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar