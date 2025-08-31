Greta Thunberg se junta à flotilha que se dirige com ajuda para Gaza

Milhares de apoiadores se reuniram no porto de Barcelona para ver os barcos, muitos deles agitando bandeiras palestinas e cantando "Libertem a Palestina" e "Não é uma guerra, é um genocídio".

"Esta é uma missão para desafiar o sistema internacional extremamente violento e que não está conseguindo defender o direito internacional", disse Thunberg à multidão antes da partida da flotilha de dezenas de barcos, aos quais se juntarão outros ao longo do caminho.

A ativista sueca tentou, sem sucesso, romper o bloqueio naval de longa data de Israel a Gaza, navegando para o território em junho com outros ativistas. As forças israelenses apreenderam seu pequeno navio de ajuda e eles foram deportados de Israel.

Israel afirma que o bloqueio imposto em 2007 é necessário para impedir o contrabando de armas para o grupo militante Hamas e descreveu outras tentativas de rompê-lo – inclusive a de Thunberg em junho – como um golpe de propaganda em apoio ao Hamas.