'Destino da França' estará em jogo no próximo voto de confiança, diz Bayrou

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, disse neste domingo (31) que o destino do país estará em jogo na moção de confiança parlamentar que ele mesmo convocou para solucionar um bloqueio orçamentário. A votação de 8 de setembro na Assembleia Nacional não decidirá "o destino do primeiro-ministro", e sim "o destino da França", ressaltou Bayrou, em entrevista a quatro canais de notícias.

O primeiro-ministro centrista surpreendeu o país na última segunda-feira, ao anunciar que pedirá a confiança a um parlamento profundamente dividido, em uma tentativa de obter apoio suficiente para o seu plano de corte de gastos. Os partidos da oposição avisaram que não vão apoiá-lo. "Os próximos dias serão cruciais", afirmou Bayrou, 74 anos, em entrevista à emissora pública France Info e às emissoras privadas LCI, BFMTV e Cnews. O líder socialista Olivier Faure reiterou neste domingo que a decisão do partido de votar contra o governo Bayrou é definitiva. "A única coisa que espero que ele faça agora é dizer adeus." A extrema direita, a esquerda radical e os ecologistas haviam anunciado previamente sua rejeição.